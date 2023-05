Diese Internet-Suchmaschinen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren: Da gibt man den Begriff "Konstanz" ein und erntet bloß Fotos einer Stadt am Bodensee - keine Spur von Herbert Schmidhofer. Dabei ist der 49-Jährige der Inbegriff von Beständigkeit: Abgesehen vom Jahr 2021, als ihn die Gault-Millau-Jury kurioserweise "vergaß" zu bewerten, ist Schmidhofer mit heuer seit unglaublichen 25 Jahren durchgehend unter zwei Gault-Millau-Hauben, davon zwei Jahre sogar unter drei Hauben. Letzteres auch nach der jüngsten Bewertung für sein Restaurant "Schmidhofer im Palais" in der Grazer Sackstraße 16, das er mit seiner Frau Birgit schupft. "Und mit einem großartigen Team", wie er betont.