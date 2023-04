"Das Leben geht oft unbegreifliche Wege", schreiben Inge Kahr und Herbert Gutmann in einer E-Mail an ihre Gäste und Partnerinnen und Partner: Schweren Herzens haben sich die beiden nämlich dazu entschlossen, ihre "Pastaria" zu schließen. Seit 2008 hatten sie in der Zinzendorfgasse im Univiertel frische Pasta selbst erzeugt und saisonal und regional gekocht.

Nun ist die Weiterführung nicht mehr möglich: "Ein im wahrsten Sinne gesundheitlicher Schicksalsschlag hat uns zu dieser Entscheidung geführt", erklären Kahr und Gutmann. Noch ist es nicht so weit, doch man sucht bereits nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin.

Sollte jemand Interesse haben, die Pastaria weiterzuführen oder an diesem Standort etwas gastronomisch Neues zu starten, kann er oder sie sich unter der Nummer 0676 843 655 216 melden. Das Lokal ist 220 Quadratmeter groß, verfügt über 40 Sitzplätze und eine Betriebsstättengenehmigung für Gastro- und Teigwaren-Produktion.

"Bis dahin freuen wir uns auf euren Besuch, eure Bestellungen sowie Euch als Gäste begrüßen zu dürfen", so Kahr und Gutmann.