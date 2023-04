Ein gemeinsames Foto auf Instagram mit TV-Koch und Gast Alexander Kumptner ist nun quasi die Bestätigung dessen, was in der Grazer Gastroszene schon länger gemunkelt wird: Daniel Marg, den man in Graz als Spitzenkoch der Aiola-Gruppe kannte - etwa dem "Miss Cho" oder zuletzt dem "Moin" - hat bei der wichtigsten Konkurrenz in Graz angedockt: Dem Gastro-Clan Grossauer-Widakovich, der in der Stadt etliche Betriebe wie das Schlossbergrestaurant, El Pescador und El Gaucho sowie das Gösserbräu führt.