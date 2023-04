Kein Scherz: Ab Samstag, den 1. April, kehrt wieder Leben in den legendären Kiosk am Eisernen Tor in Graz. Waren es jahrzehntelang Zeitungen, Zigaretten und Rubbellose, die hier von Margareta Wutsch-Anetzhuber verkauft wurden, sind ab sofort Feinspitze mit einem Hang zu steirischen Schmankerln willkommen. Denn der Kult-Kiosk wird ab sofort vom "Ölbaron" betrieben. Dahinter steht Philipp Raunigg, der im Brotberuf eine Marketingagentur führt.