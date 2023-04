Weil das Team die Thematik spannend findet, und "weil's uns persönlich auch besser schmeckt", hat das Kabuff, die kleine Bar hinter dem Grazer Kunsthaus, das Weinsortiment mit dem heurigen Jahr komplett auf Bio, Bio-dynamisch und Demeter umgestellt. "Das Thema genießt ja bereits in Wien und Resteuropa eine gewisse Aufmerksamkeit und Akzeptanz, aber bei uns in Graz dauert es wieder mal ein bisserl länger", meint Andreas Ruhs vom Kabuff - und will deshalb auch eine möglichst breite Masse mit einer Verkostung bei freiem Eintritt ansprechen.

Zum Auftakt lädt man am Freitag ab 18 Uhr in Kooperation mit der Grazer Weinfraktion zum Kick-off unter dem Titel "Terroir an der Bar". Zu kosten gibt es eine kleine Auswahl an Naturweinen (1x Pet Nat, 3x weiß, 1x rot), die Nachbarn aus der "Hummel" liefern ein kleines Brotbuffet dazu. Der Eintritt ist frei, es wird lediglich um eine freiwillige Spende für die Bewegung „enkeltaugliches Österreich“ für Bewahrung und Erhaltung des Lebensraumes gebeten.

Naturwein-Shop "Blue Sonja" zieht um

Apropos Naturwein: Die bislang einzige Weinhändlerin aus Graz, die ausschließlich Weine aus diesem Segment vertreibt, ist Sonja Weissenecker mit ihrem "Blue Sonja". Nach gerade einmal vier Monaten in der Hofgasse zieht sie nun um, und zwar in die Stubenberggasse: Sie wird einen Teil der Flächen von Tausendschön übernehmen, in denen bislang das Kindersortiment ("Kindertraum") verkauft wurde. Die Flächen wandern nun in das Hauptgeschäft, nur ein paar Häuser weiter in der Stubenberggasse.