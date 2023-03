Bei grauem Spätwinterwetter und fünf Grad dauert es zunächst noch, bis die ersten Eistiger in die Diele stürmen: Im Eis Greissler sind am Tag eins der Saison die kalten Köstlichkeiten in der Vitrine – darunter neue Sorten wie Milchreis mit Kakao oder Topfen-Dirndl – fast unangetastet. Mit den ersten Sonnenstrahlen sieht man aber bald einige in Winterjacke und Haube ihre ersten Stanitzel leerschlecken.