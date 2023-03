"Erfolgreich geführter Imbissstand "Würst'l Hannes – Das Original Graz" sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufgrund einer bevorstehenden Pensionierung", schrieb der Betriebsnachfolge-Service "Follow me", den die Wirtschaftskammer führt, am vergangenen Freitag auf Facebook. Leser der Kleinen Zeitung wurden auf die Anzeige aufmerksam und befürchteten das Ende einer "Würst'l"-Ära. Zlatko Pflancer (67), besser bekannt als der "Würst'l Hannes", betreibt seit 1987 den gleichnamigen Würstelstand in der Elisabethinergasse in Gries. Ob er wirklich in Pension geht? "Nein, das sind die anderen", sagt er gegenüber der Kleinen Zeitung.