Februar hin, angeblich Winter her: Im Grazer Zentrum blühten zuletzt die Tische und Stühle und Aperolspritzer entlang von Gasthausmauern. Dabei blicken Grazerinnen und Grazer nicht nur wegen der milden Temperaturen, die am Wochenende gar zweistellig werden sollen, über den Kaffeetassenrand hinaus – sondern auch ob des Umstandes, dass die Politik eine Gastroidee neben der Mur abserviert hat. Also wird erneut eine Frage lebhaft diskutiert: Braucht es in Graz eine fixe kulinarische Versorgung neben oder auf dem Fluss? Gar ein Lokal samt Terrasse, so wie in Salzburg oder Wien? Oder reichen die temporären kulinarischen Angebote völlig aus?