Noch im Sommer 2022 stellten Prüfer der Arbeiterkammer fest, dass der Bierpreis in der Grazer Gastronomie gegenüber dem Vorjahr massiv gestiegen war – und ein Krügerl in der Regel bereits zwischen 4,20 und 4,60 Euro kostete. Diese Nachricht war noch nicht verdaut, da wurde der Gerstensaft ab dem Herbst plötzlich generell um weitere acht Prozent teurer. Und nun steuert ein Krügerl gar auf fünf Euro zu: Die Brau Union als Marktführer (mit Puntigamer, Gösser und Zipfer) will ab Februar die Preise für die abnehmenden Wirte erneut um knapp zehn Prozent erhöhen – ob der „großen Herausforderungen angesichts der weltweiten Kostensteigerungen“.