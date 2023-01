Keine guten Nachrichten aus der Grazer Barszene: Wie es in einer Aussendung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Donnerstag hieß, ist Helmut Rebernegg, der Pächter der „Ernst Fuchs Bar“ sowie des „Kaffeehaus im Erzherzog Johann“, in Graz insolvent. Vor allem die Fans der legendären Hotelbar dürften bei der Nachricht aus allen Wolken fallen - ist diese doch seit Reberneggs Übernahme 2017 zur neuen Höchstform aufgelaufen und Abend für Abend bis auf den letzten Platz gefüllt.