Im Wiener Café Landtmann teilt man einem Trend aus New Yorker Rooftop-Bars folgend kuschelige "Bademäntel" aus, und auch in Graz bleibt bei vielen Gastronomen der Gastgarten unbeheizt, wie etwa bei Simon Lackner vom Café Kaiserfeld oder Peter Kronaus vom Eggenberger Kreuzwirt, der in seinem Gastgarten Iglus aufstellte. Andere wiederum investierten in der Coronakrise – als ja Frischluft Trumpf war – kräftig in ihre Wintergastgärten, manche machten regelrechte Loungen mit Fellen & Co. daraus.

Für die stets umstrittenen Outdoor-Heizungen – in Graz sind ja Gas-Schwammerl schon seit vielen Jahren untersagt – könnte nun mit dem Jahreswechsel das Aus kommen. Wie der Stadtsenat diese Woche beschlossen hat, sollten ab 2023 "Heizschwammerln" in Gastgärten auf öffentlichem Gut nicht mehr erlaubt sein, sofern im Bund zumindest die "Alarmstufe für Energiemaßnahmen"* aktiv ist. Mit Ende des Jahres 2022 enden ja die derzeitigen Gestattungsverträge des Straßenamts mit den Gastronomen, in die neuen Verträge wird nun ein entsprechender Passus aufgenommen.

Verwirrung um Inkrafttreten

Verwirrung gab es zunächst aber um die Definition der Alarmstufe: In der Veröffentlichung auf graz.at ist derzeit (Samstag, 11 Uhr) immer noch von einer "Energie-Frühwarnstufe des Bundes" zu lesen - die beim Gas seit März 2022 aktiv ist und die im September auch für die Energie in Graz aktiviert wurde. Im der Kleinen Zeitung vorliegenden Stück ist aber von einer "Alarmstufe für Energiemaßnahmen", also einer höheren Stufe, die Rede. Die Stufe solle vom Bund vorgegeben werden, aufgrund der derzeit vollen Speicher gilt ein Auslösen derzeit als nicht besonders wahrscheinlich.

"Fünf Strahler verbrauchen in einer Stunde so viel wie ein Einfamilienhaus an einem Tag", unterstrich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) im September gegenüber der Kleinen Zeitung. Die Maßnahme ist eine aus einem größeren Energiesparpaket der Stadt Graz, das schon im Herbst präsentiert wurde und unter anderem auch die Weihnachtsbeleuchtung in Graz kürzer strahlen lässt.

Korruptionsfreie stimmten dagegen, FPÖ fordert Rücknahme des Verbots

Im Grazer Stadtsenat hatte allein Claudia Schönbacher vom (Korruptions-) Freien Gemeinderatsklub* dagegen gestimmt. Die freie Stadträtin Claudia Schönbacher hat als einzige mit folgender Begründung gegen dieses Stück gestimmt: Die Gastwirte hätten momentan mit genügend Problemen zu kämpfen. "Sie mit diesem Verbot abermals zu treffen und vor allen Dingen zu verunsichern, kann ich nicht gut heißen. Für mich wurde hier lediglich ein Verbot ausgesprochen, um eines zu setzen", so Schönbacher.

Auch FPÖ-Gemeinderat Günter Wagner übt harte Kritik am Festhalten des Verbotes. Statt den Lokalbetreibern unter die Arme zu greifen, werde ihnen mit dem drohenden Verbot ein weiterer Schlag versetzt, so Wagner, der eine sofortige Rücknahme des Verbots einfordert: "Wenn Bürgermeisterin Kahr etwas an den heimischen Gastronomen liegt, dann sollte es auch in ihrem Sinne sein, dass eine wirtschaftliche Rentabilität in den ohnehin schwierigen Wintermonaten nicht gänzlich verunmöglicht wird."

Heizstrahler beim Frankowitsch © Jürgen Fuchs

Bundesweit gibt es keinen Energiekostenzuschuss für Outdoor-Heizer

Bundesweit hatte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zwar im Herbst im Kleine-Zeitung-Gespräch angekündigt, dass sie ein Verbot prüfen würde. Gekommen ist schließlich ein Energiekostenzuschuss, an den man das Ausschalten von Heizungen im Außenbereich von Unternehmen (wie z.B. Heizschwammerl oder beheizte Sessellifte) als Förderbedingung knüpft.

Hinweis

*Aufgrund der Verwirrung um die Definition der Alarmstufe und eines von der städtischen Homepage übernommenen Fehlers (FPÖ statt Korruptionsfreier Gemeinderatsclub) wurde dieser Artikel mehrfach überarbeitet.