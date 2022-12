Ob es am bunten Regenbogen-Logo liegt, das viele an diesen trüben Tagen hier in die Grazer Sporgasse zieht? Am namhaften Betreiber des frischen Lokals? Oder doch an der Speisekarte, die sich um Burger dreht? Am Donnerstag öffnete es jedenfalls seine Pforten - das neue Restaurant namens Indie Burger, welches Hotelier und Gastronom Florian Weitzer betreibt.