Schlechte Nachrichten für Burger-Freunde: Wie der KSV1870 meldet, wurde für die Krenn & Gabriel & Znenahlik GmbH – dahinter steckt "Heinz Burgers and mehr" – ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Graz eröffnet. Betroffen sei dabei aber ausschließlich das Unternehmen am Standort Liebenauer Hauptstraße 2–6 in Graz, "andere Standorte sind nicht insolvenzverfangen", heißt es in der Meldung des KSV1870. Das Unternehmen betreibt weitere Standorte, u. a. beim Shopping Nord in Graz-Gösting.