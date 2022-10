"Wir brauchen immer wieder Verstärkung im Service und in der Küche", schreibt das Herzl-Team auf der eigenen Homepage. Wie dringend diese Verstärkung gebraucht wird, macht ein Hilferuf via Facebook deutlich: Dort, wo normalerweise die Menüs der aktuellen Woche gepostet werden, kündigt "Die Herzl" nämlich an, zuzusperren*.

Bis jetzt war das Lokal täglich von Montag bis Sonntag geöffnet, nun steht ein Schließtag am Montag im Raum. "Das jetzige Arbeitspensum ist meinem Team so nicht mehr zuzumuten", heißt es dort. Und weiter: "Wenn kein Wunder – in Form von TOP-Mitarbeitern – passiert, haben wir ab nächster Woche Montag geschlossen."

Montäglicher Ruhetag

"Wir wollen mit unserer Ankündigung nur zum Ausdruck bringen, dass es unsere Überzeugung ist, dass gute Küche auch immer im Einklang mit gutem Service stehen muss. Um den Druck auf unser Team etwas zu verringen, denken wir eben auch über den montäglichen Ruhetag nach", hieß es Montagabend auf der Facebookseite des Lokals.

Die verzweifelte Personalsuche läuft noch: Bis Donnerstag, 20. Oktober, will sich das Team rund um Chefin Edith Seitinger mit der endgültigen Entscheidung noch Zeit lassen. Ganz gibt man die Hoffnung also noch nicht auf: "Wenn jemand jemanden kennt ..." solle man sich melden.

Traditionslokal in der Altstadt seit 1934

Seitinger hat die seit 1934 bestehende Herzl Weinstube 2005 wieder wachgeküsst, nachdem das Traditionshaus mitten in der Grazer Altstadt im Februar 2004 die Pforten geschlossen hatte. Einfach hatte es Seitinger nicht, schließlich musste sie gleich zwei Insolvenzverfahren abwickeln – 2011 und 2014 –, konnte die Herzl aber auch in diesen Phasen offen halten.

Die gesamte Gastro-Branche kämpft mit Personalmangel

Generell hat die gesamte Gastro-Branche massiv mit fehlendem Personal zu kämpfen: Wirte verkürzen ihre Öffnungszeiten, streichen aufwendige Gerichte von der Karte, weil sie nur schwer Köche und Servicekräfte finden.

*Durch ein Missverständnis hatten wir zunächst berichtet, dass das Gasthaus ganz zugesperrt werden soll. Nach Rückmeldung der Wirtin, die zuvor nicht erreichbar war, haben wir den Fehler nun korrigiert - wir bitten um Entschuldigung!