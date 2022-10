Normalerweise landen Haloumi, Gemüse und Fleisch auf dem Griller. Nicola Gabriel und Loana Bernsteiner von der Grazer Nascherei tauschten Grillwürste gegen Keksteig – und gewannen einen Preis mit ihrer Eissandwich-Kreation vom Grill. Vor Kurzem wurde das Duo bei den Austria Food Blog Awards in Wien in der Kategorie "Grillen & Sommerküche" mit dem ersten Platz ausgezeichnet – eine Ehre, mit der sie nicht gerechnet hätten.

"Wir haben uns für alle Kategorien beworben, aber das Rezept war eines, von dem wir nicht geglaubt hätten, damit punkten zu können", so Bernsteiner. Erst drei Tage vor Einsendeschluss stand das finale Rezept für die Kategorie "Grillen und Sommerküche". "Da die Nascherei auf Süßwaren spezialisiert ist, haben wir die Kategorie einfach neu interpretiert", schmunzelt Gabriel. Aus dem Grillkäse wurde Buttermilch-Brombeereis, die Burgerbrötchen wurden zu klassischem Chocolate-Chip-Keksteig. "Dass unser Rezept komplett anders war, als was man erwarten würde, kam wohl gut an", freut sich Bernsteiner.

Verfechter des guten Geschmacks

Vor fünf Jahren gründeten die Konditormeisterin Bernsteiner und Betriebswirtin Gabriel gemeinsam die Nascherei, kennengelernt hatten sich die beiden über ihre Kinder. Seitdem teilt das Duo online Rezepte und verkauft Backboxen inklusive Erklärvideos an Backbegeisterte. "Mit dem Bloggen haben wir durch Zufall begonnen, weil immer mehr Leute uns gefragt haben, ob wir die Rezepte teilen können", so Gabriel.

Mit ihrem Eissandwich gewann die Nascherei die Kategorie "Grillen und Sommerküche" © Die Nascherei

Das Duo ist ein Verfechter des guten Geschmacks, wie die beiden Frauen selbst über sich sagen. "Oft braucht es nicht viel Schnickschnack, damit es gut schmeckt, in Omas Kuchen stecken schließlich auch nicht hundert Zutaten", weiß Bernsteiner. Mit demselben Ansatz ging die Konditormeisterin, die auch Loana CakeAway in der Grazer Sporgasse betreibt, an das Rezept für den Food Blog Award heran. "Die Eissandwiches sind ganz einfach zu machen, man braucht keine Eismaschine und die Kekse lassen sich auf der Pizzaplatte am Griller backen."

Überwindung, in die Kamera zu sprechen

Dass Gabriel und Bernsteiner vor der Kamera im Einsatz sind und wöchentlich Rezepte auf ihrem Social-Media-Kanal vorkochen, ist zum Teil auch der Pandemie geschuldet. "Das hat uns recht zu Beginn der Nascherei hart getroffen, deshalb haben wir gedacht, wir nutzen Social Media, um die Leute zu erreichen", so Gabriel, die die Kanäle betreut, während Bernsteiner das Backen übernimmt. Mehr als 6000 Menschen verfolgen die Grazerinnen bereits. "In die Kamera zu sprechen, war allerdings zuerst eine Überwindung", schmunzelt Bernsteiner.

In nächster Zeit ist der Terminkalender des Duos bereits voll, Auftritte im ORF und eine Einladung in Heinz Reitbauers Steirereck stehen an. "Wir planen auch schon den Adventskalender, da wird es 24 Überraschungen geben und wir müssen früh anfangen", sagen die beiden Frauen.

Vegan und vegetarisch auf dem Vormarsch

Die beiden Wahlgrazerinnen, die ursprünglich aus Oberösterreich und Kärnten stammen, sind nicht die einzigen aus der steirischen Landeshauptstadt, die bei den Austria Food Blog Awards erfolgreich waren. Die gebürtige Villacherin Julia Plattner machte in der Kategorie "Bestes kulinarisches Einkaufserlebnis" den zweiten Platz mit einem veganen Charcuterie Board. "Ich habe das Board rund um drei vegane Aufstriche gebaut, die waren sozusagen das Centerpiece", erzählt sie.

Julia Plattner wurde mit ihrem Charcuterie Board Zweite bei den Austria Food Blog Awards © Privat

Heute überzeugt die 23-Jährige mit großteils veganen, vegetarischen und gesunden Gerichten, doch ihren Einstieg in die Food-Blog-Welt machte die gebürtige Kärntnerin mit Motivtorten. "Ich bin selber seit sechs Jahren Vegetarierin und irgendwie habe ich mich dann wegentwickelt von Süßspeisen hin zu gesunden Rezepten", sagt Plattner, die Umweltsystemwissenschaften studiert. Ihr Nebenjob im Grazer Fachl hilft der Foodbloggerin, die unter "JuliesCakeDesign" bekannt ist, beim Entdecken neuer regionaler Produkte für ihre Rezepte.

Hobby zum Beruf gemacht

Inzwischen hat sich die junge Kärntnerin mit ihrem Blog auch selbstständig gemacht und kreiert Rezepte für unterschiedliche Unternehmen, auch für die Betreiber der Instagram-Seite "grazwellness" hat sie bereits eine Torte gebacken. "Mit etwas Geld zu verdienen, das mir so viel Freude macht, ist schon etwas Besonderes – und dafür ausgezeichnet zu werden, macht es nur noch besser."