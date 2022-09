Ein veganes Hollywood-Dinner mit Mr. Universe Ralf Moeller, eine Chefs-Table-Tour durch die spannendsten Grazer Restaurants, Bar-Hopping, "Best of Styria" oder ein „No waste!"-Themenabend: Das Food Festival Graz hat heuer wieder ein ziemlich abwechslungsreiches Programm zu bieten. Für die sechste Ausgabe wechselt man nun in den Oktober.