Wer sich öfters ein Essen oder seine Supermarkteinkäufe via Velofood zukommen lässt, dem wird es auf der Website schon aufgefallen sein: Seit einigen Tagen werden dort auch firmeneigene Bowls angeboten. "Boho Bowls" heißt das Konzept, das der Lieferdienst in seiner Firmenzentrale in der Glacisstraße anbietet.