Wir haben uns hier beim Frankowitsch getroffen, hat das einen besonderen Grund?

Katharina Raue (K.): Wir haben ein, zwei Locations, die wir gerne abfrühstücken, wenn wir in Graz sind, da gehört der Frankowitsch auf jeden Fall dazu.

Tim Raue (T.): Ich war schon ein paar Mal in Graz, bevor wir uns kennengelernt haben, für die Rolling-Pin-Convention. Da bin ich immer zwei Stunden durch die Stadt gezogen – und ich bin so ein kleines Trüffelschwein. Mein Näschen führt mich immer dorthin, wo man am besten einkaufen, essen und trinken kann und da bin ich irgendwann auf den Frankowitsch gestoßen. Da hatten sie früher noch die geile Theke mit Wurst und Käse, das zählt für mich zu den besten Sachen.

K.: Und hier hat er meine Freundinnen zum ersten Mal kennengelernt ...

T.: ... ja, da habe ich die belegten Brötchen zusammengelegt gegessen. Was bei den anderen dann hängen geblieben ist, dass ich eigentlich ganz nett bin, aber wie ein Schwein esse (lacht).