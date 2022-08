An Schmankerln hat es beim Aufsteirern mitten in der Grazer Innenstadt wahrlich noch nie gemangelt. Doch heuer, wenn das Volkskulturfest wieder in gewohnter Größe zurückkehrt und erstmals an zwei Tagen stattfindet, gibt es prominenten Nachschub: Die Grazer Gastrofamilie Widakovich-Grossauer will bereits Mitte September ihr jüngstes Projekt namens Goldkost eröffnen.