Der Schwarze Adler ist zu, das Leonhardstüberl und der Ungerhof ebenso wie auch der Gruberwirt in Mariatrost: In den letzten Monaten und Wochen haben – auch befeuert durch Covid-19, Inflation und Personalmangel – nicht wenige Traditionshäuser in Graz und Umgebung zugesperrt.

Wir möchten die letzten gutbürgerlichen Wirte von Graz und Umgebung vorstellen. Dazu brauchen wir auch Ihre Hilfe! Wer ist Ihr Lieblingswirt, dem Sie schon seit vielen Jahren als Stammgast die Treue halten? Oder führen Sie selbst ein traditionelles Gasthaus? Verraten Sie uns unter der E-Mail-Adresse graz@kleinezeitung.at gerne Ihre Lieblingswirte!