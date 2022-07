Von wegen Sommerpause: So wie im stationären Handel im Grazer Zentrum krempelt man auch in den Einkaufszentren in und rund um die Landeshauptstadt die Ärmel derzeit ordentlich hoch. Während man in der Innenstadt Fast-Food-Lokale umbaut und frische Frozen-Yoghurt-Salons auftischt, sind es im Fall des Cityparks neue Modeshops und Lokale.