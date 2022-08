Beim "Würstl Scheich" gibt's jetzt Wurst für alle

In der Conrad-von-Hötzendorf-Straße hat am Wochenende der Imbiss "Würstl Scheich" aufgesperrt. Auf der Karte stehen Hotdogs mit Halal-Fleisch oder in veganen Varianten. Und ein Konzept, das Kulturen verbinden soll.