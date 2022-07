Hitze hin, Ferien her: In der Grazer Innenstadt ist von Pausen nichts zu merken – jedenfalls nicht im Handel und in der Gastronomie. Im Gegenteil: Vielerorts werden Neustarts vorbereitet oder Umbauten für frische Auftritte vorbereitet. So auch auf dem Jakominiplatz: Dort wird die McDonald's-Filiale gerade umgebaut, die Gasträume sind daher bis zum 19. August geschlossen – allerdings kann man sich bis dahin Burger, Pommes und Co zum Mitnehmen bestellen.