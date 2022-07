Man kann eine Neueröffnung mit Pauken und Trompeten und Konfettiregen begehen. Oder fast in aller Stille die Türen öffnen und den Leuten beim neugierigen Gustieren zusehen - noch dazu früher als gedacht: So wie in der Petersgasse 106. Um doch noch Schulschluss wie Ferienbeginn mitzunehmen, sperrte der jüngste Barista's-Coffeehop schon am heutigen Freitag im Rahmen eines Softopenings auf.