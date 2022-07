Eröffnet wurde zunächst einmal nicht mit Pauken und Trompeten und Konfettiregen, sondern fast in aller Stille. Schon zum Schulschluss hatte Stephan Pensold die Türen eines siebten Streichs in St. Peter geöffnet und den Leuten beim neugierigen Gustieren zugeschaut. Ein paar Wochen später, am heutigen Freitag, wurde der jüngste Barista's-Coffeehop in der Petersgasse 106 auch offiziell aufgesperrt.