Was im Februar mit verschlossenen Türen begann, endet nun mit der Suche nach einem neuen Mieter per Aushang: Burgerista auf dem Grazer Jakominiplatz ist vorerst also gegessen. Nach der Insolvenz des zuständigen lokalen Franchisenehmers wurde die Filiale am "Jako" zwar geschlossen, doch ein Neustart unter anderen Vorzeichen stand lange Zeit im Raum. Seit Kurzem aber hängt ein Zettel auf der Tür am Jakominiplatz: "Geschäftslokal zu vermieten".