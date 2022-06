"Sie sind Restaurantbesitzer und es läuft gerade nicht so gut? Haben Sie Probleme mit dem Personal? Bleiben die Gäste aus? Schmeckt das Essen nicht? Oder kämpfen Sie mit Geldsorgen? Wir suchen genau Sie! Wir kommen vorbei, schauen uns alles an und retten gemeinsam Ihre Existenz." So heißt es im Aufruf des Privatsenders RTL, der sein Erfolgsformat "Restauranttester" noch einmal neu auflegen wird.