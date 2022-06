Es hat ein bisschen was von Lignano - halt von Lignano an ruhigen Tagen abseits von Pfingsten: Bei Sonnenschein und bereits angenehm milden Temperaturen um kurz vor acht Uhr morgens sitzen die ersten Gäste im frisch eröffneten Gastgarten am Grazer Joanneumring - und genießen ihren ersten Kaffee. Und einen der ersten, die Peter Gries in seinem neuen Lokal zubereitet.