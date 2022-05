Mit einem Schmunzeln spricht Margareta Reichsthaler von ihrem "Knusperhäuschen", das sie am Freitag gemeinsam mit Franz Deutschmann eröffnet. Der offizielle Name ist aber auch nicht schlecht: "Gut Schlossberg" heißt jene neue Anlaufstelle für Feinspitze in Graz, die Genussladen und Lokal in einem ist. An einer Adresse, die sich ebenfalls sehen lassen kann: "Am Fuße des Schloßbergs 3", also gleich beim Karmeliterplatz ums Eck – und nach dem Durchgang gleich links.