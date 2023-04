Egal ob der Eintopf Kornati mit Miesmuscheln, gegrillte Calamari mit Trüffelpolenta, Garnele, der St.-Peter-Fisch oder oder der Catch of the Day mit Spinat-Kartoffeln auf den Tisch kommt. Die Gäste schnalzen im kroatischen Restaurant "Kornati" in der Franckstraße 44 schon seit neun Jahren mit der Zunge.