Die Plüddemanngasse ist bereits abgehakt, die Lauzilgasse und die Messe ebenso - und nun war der älteste "Mäci" in der Steiermark am Jakominiplatz (Eröffnung am 23. November 1981) an der Reihe, dem man nun sein stolzes Alter von 41 Jahren auf keinen Fall mehr ansehen wird.

Mehr als eine halbe Million Euro wurden in den Umbau, der "nebenbei" erledigt wurde, investiert. Neben "stylishem Design" gibt's ein neues McCafé, 30 Sitzplätze mehr und innovative, digitale Technologie - damit ist ein weiterer großer Schritt der Modernisierungsoffensive geschafft, die Franchisenehmer Daniel Boaje, der vor eineinhalb Jahren zehn McDonald’s-Standorte in Graz, Feldkirchen und Seiersberg-Pirka übernommen hat und insgesamt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sich vorgenommen hat.

Frisch aufgemöbelt: "Mäci" am Jakominiplatz © Samuel Galetaru

Warum Boaje sich einen so gewaltigen Umbau antut? Es sei seine Verantwortung, "unsere McDonald’s-Standorte nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Das heißt, stets in mein Team zu investieren, die Betriebe mit modernen Designs, nachhaltigen Gebäudestandards und neuen Technologien auszustatten und die Restaurantabläufe zu optimieren", wird er in einer Aussendung zitiert. Und: "Mit unseren Betrieben schaffen wir ein modernes, neuartiges Restauranterlebnis für unsere Gäste, ein optimales Arbeitsumfeld für unser Team und neue Arbeitsplätze.“

Wie oben erwähnt war die Jakominiplatz-Filiale mit Eröffnung am 23. November 1981 die erste steirische. Mittlerweile gibt es 26 Restaurants in der Steiermark. Österreichweit gibt es aktuell 200 Restaurants, davon werden 91 Prozent von 41 Franchisenehmern und -nehmerinnen betrieben.