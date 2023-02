Weltweit sind jährlich mehr als 800 Millionen Menschen vor den Bildschirmen dabei, wenn der Super Bowl, das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL), ausgetragen wird. Diesen Sonntag ist es wieder so weit: Bei der Super Bowl LVII kämpfen in Glendale, Arizona, die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles um die Vince Lombardi Trophy. In der Halftime-Show gibt es einen Auftritt von Superstar Rihanna.

In Österreich überträgt wie gewohnt Puls 4 das Sportspektakel (schon ab 22.25 Uhr), in Deutschland auch "ran" auf ProSieben, Kick-off ist um 00.30 Uhr unserer Zeit. Wer sich nicht alleine mit Riesenmengen von Kaffee vor dem Bildschirm wachhalten möchte, der findet aber auch eine große Auswahl von Super-Bowl-Partys in und um Graz.

Das sind die Super-Bowl-Partys in und um Graz: