Hommage an Falco"Verdammt wir tanzen noch" - ein schaurig-schöner Krimi

Hommage an Falco

by michaela begsteiger www.foto-begsteiger.at © (c) by michaela begsteiger

Am 10. Juni 2018 brachte die Dance Production Graz unter der künstlerischen Leitung von Gudrun Posedu ihr neuestes Stück mit dem Titel „Verdammt wir tanzen noch" auf die Bühne. Acht Monate lang hat das Ensemble all seinen Einsatz in die Proben gesteckt. Nun wurde es im Oktober ein letztes Mal gezeigt. Allerdings kann man die Truppe auch für Events buchen.