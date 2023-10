Ein Pilotprojekt ausweiten möchte SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch. An drei Grazer Schulen wurden im März „Peri-Boxen“ installiert – also Hygieneartikel, die Mädchen während ihrer Periode brauchen, zur kostenlose Entnahme. Die Schulen sind die Mittelschulen Algersdorf, St. Peter und Albert Schweitzer. „Das hat ohne Komplikationen funktioniert und wird gut angenommen, die Stadt sollte dieses Service an allen 17 Grazer Mittelschulen anbieten“, so Robosch.