Am Freitagnachmittag gegen 13.10 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Evangelimanngasse (Bezirk Jakomini) in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Münzgrabenstraße beabsichtigte die Frau, bei Grünlicht geradeaus in die Harmsdorfgasse weiterzufahren.