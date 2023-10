Man es sieht es nicht. Ihre Leidenschaft, von der Verkaufstheke kaum gebremst, verdeckt den Umstand, dass Josef Sorger und Friedrich Zemann pensionsreif sind. Sorger führt das seit 1903 existierende Delikatessengeschäft Nussbaumer, Zemann schupft das Samengeschäft „Köller“, überhaupt das letzte seiner Art in Österreich. Nun wollen sie sich dennoch zurückziehen – aber erst, wenn sie ihr kleines Reich in guten Händen wissen. Nachfolge gesucht, heißt es auch bei Werner Raunacher, mit seinem Elektroladen einer der letzten privaten „Mohikaner“ in Graz.