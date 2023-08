Am Freitag gegen 22 Uhr ereignete sich auf der L346 in Eggersdorf bei Graz ein Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw. Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung dürfte in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Moped verloren haben. In weiterer Folge dürfte er auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Pkw des 45-jährigen Fahrzeuglenkers kollidiert sein.