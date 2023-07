"So was kennt man sonst nur aus dem Fernsehen", ist ein Anrainer fassunglos. Seit gut einem Jahr wohnt er im neuen Stadtteil Reininghaus, aber das, was sich seit zwei, drei Wochen rund um den Pavillon und der Öffi-Haltestelle beim Park abspielt, habe er noch nie erlebt. Tatsächlich klingen die Schilderungen von zahlreichen Anrainern, der Polizei, der Holding Graz und dem WC-Putzdienst abenteuerlich.