Normalerweise denkt man beim Jodeln entweder an Loriot oder an Berge und Almen. Das Steirische Volksliedwerk versucht aber schon länger, das Jodeln den Städtern lustvoll, aber ernsthaft näher zu bringen. So zog man etwa schon jodeln durch die Rettenbachklamm.

Jetzt hat man sich was Neues einfallen lassen: Zum urbanen Jodeln trifft man sich in der Tiefgarage. „Die Idee des urbanen Jodelns – in einer Umgebung, die sehr weit weg ist von den typisch zugeschriebenen Klischees – hat uns sehr fasziniert“, so Daniel Fuchsberger, der den Jodelkurs leitet. Der Gang in der Tiefgarage hat sich dabei aus klanglich-akustischen Gründen angeboten: "Der Raumhall trägt zu einem besonderen Klangerlebnis bei – das wissen wir von unserem 'Andachtsjodeln' in der Stadtpfarrkirche jedes Jahr beim Aufsteirern."

Am 5. Juli lädt man daher zum Schnupperkurs Jodeln in die Kastner-Garage, von 18.30 bis 20 Uhr werden dort die Stimmen erhoben. Musikalische Vorkenntnisse sind keine erforderlich, wird betont. Dafür gibt's auch kein Jodeldiplom. Zur Anmeldung geht es hier.