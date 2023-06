Nein, der neue Name kündigt keinen Bioladen an – dafür ein Lokal mit herzhaften wie vegetarischen Speisen und ausgesuchten Tropfen: Noch im Juli startet in der Andritzer Reichsstraße 37, gleich beim Andritzer Hauptplatz ums Eck, die Wilde Möhre. Wo zuletzt die Greißlerei De Merin daheim war, bitten fortan Madga Schönmaier und Matthias Lambauer zu Tisch. "Zum Frühstück genauso wie für vegetarische Speisen und klassische Fleischgerichte. Außerdem wird's Tagesteller sowie Kaffee und Kuchen geben", so Lambauer, der nach Stationen in der Gastronomie und Hotellerie zuletzt Restaurantleiter in der Südsteiermark war. "Außerdem vergrößern wir die Vinothek unserer Vorgänger."