Mit Blaulicht quasi müssen wir zuallererst den Titel dieses Berichts erklären. „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen“, sagt also Michaela Schreck-Deon. Dass die Grazerin so von ihrem Job schwärmt, der mindestens einmal in der Woche auch das Reinigen eines Tatorts beinhaltet, liegt natürlich nicht an dieser herausfordernden Tätigkeit. Sondern vor allem an ihren Mitarbeitern. „Ich freue mich jeden Tag auf sie. Und kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal einen Krankenstand gab. Wir gehen zusammen kegeln oder essen“, berichtet die Chefin der Grazer Firma „Blitzeblank“.