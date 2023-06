In der Hitliste der Straßen, über die Graz seit Jahrzehnten am meisten diskutiert, hat die Annenstraße gute Chancen auf den Spitzenplatz. 2013 wurde sie grundlegend umgestaltet. Groß war damals die Aufregung über den Verlust von Parkplätzen und die Zurückdrängung des Autoverkehrs. Zwischen Bahnhofgürtel und Roseggerhaus ist die Annenstraße seither für Autos nur stadteinwärts zu befahren. Gehsteige wurden verbreitert. So etwas wie Aufenthaltsqualität will sich mit Ausnahme des Esperantoplatzes bis heute aber nicht einstellen. Leerstehende Geschäfte und heruntergekommene Häuser sorgen neben namhaften Neuzugängen und frisch sanierten Gebäuden für einen tristen Eindruck und für Gesprächsstoff.