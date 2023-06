Start und Ziel in die App am Smartphone eingeben, den vorgeschlagenen Preis prüfen und ein Uber-Auto bestellen – das ist seit Mai 2021 im Grazer Stadtgebiet möglich. Nach Wien und Salzburg wurde das 2009 in San Francisco gegründete Unternehmen auch in der Landeshauptstadt aktiv. Jetzt feiert man zweiten Geburtstag.

Wie viele Fahrer in Graz mittlerweile für Uber unterwegs sind, will man wie schon in der Vergangenheit "aus wettbewerbsrechtlichen Gründen" nicht bekannt geben. "Das Geschäft und die Fahrer haben sich über das letzte Jahr mehr als verdoppelt", lässt man sich jedoch ein wenig in die Karten blicken. Bei einer Stichprobe Mittwoch zu Mittag wurden in der App im Grazer Stadtgebiet sechs Autos angezeigt.

Rekordkunde buchte 275 Fahrten

Rekorde, die man zum Geburtstag vermeldet: Der Großteil der Fahrten startet oder endet in Graz oder im näheren Umland, es gab aber auch außergewöhnliche Fahrtziele. Mit 307 Kilometern ging die längste Fahrt eines Fahrgasts von Leibnitz nach Amberg in Bayern. Mit 275 absolvierten Fahrten gibt es unter den Fahrgästen einen eindeutigen Rekordhalter.

Uber ist bereits in mehr als 10.000 Städten aktiv.