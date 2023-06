Ums Eck ist gleich der Griesplatz, wenige Schritte entfernt reiht sich in der Rösselmühlgasse ein Kebabladen an den anderen, der 18-stöckige Telekom-Tower, vulgo Posthochhaus, grüßt herüber. Alles würde man sich hier erwarten, nur nicht einen der letzten Buschenschanken in der Landeshauptstadt. Und doch sind mit "Hildebrand 1888" im Vorjahr Sauvignon Blanc und Schinkenspeck in die Grenadiergasse 15 eingezogen.