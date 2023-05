Großes Glück im Unglück hatte ein Grazer Samstagvormittag in der Grazer Hafnerstraße (Straßgang). Der 50-Jährige fuhr um 8:15 Uhr mit seiner Tochter (19) im Auto in den unbeschrankten Bahnübergang der Graz-Köflach-Bahn (GKB) in der Hafnerstraße ein. Dabei dürfte er durch die tiefstehende Sonne die rote Ampel übersehen haben, informiert man bei der Polizei.