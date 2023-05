Sie ist ein kaum erforschter Teil der Migrationsgeschichte: jene von Studierenden, die in ein anderes Land ziehen. "Dabei gab es an der TU Graz – damals Technische Hochschule – in den 50er-Jahren bis zu zwei Drittel ausländische Studierende", sagt Historiker Joachim Hainzl vom Verein Xenos. Denn: "Nach dem Staatsvertrag hatte Österreich offensiv in anderen Ländern um Studierende geworben."