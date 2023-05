Auch nach 113 Jahren sucht "Pianoforte-Handlung und Leihanstalt" Lehrlinge

Er spricht in höchsten Tönen von seinem Beruf, seinem Team und seiner Familie: Stephan Fiedler über das Klavierhaus am Eisernen Tor in Graz, über den Wert von erfahrenen Mitarbeitern und über zwölfjährige "Verkäufer".