Rolling Pin Convention mit Weltstars aus der Gastro-Szene

Achtung, nur für Profis: Die "Rolling Pin"-Convention, die am Montag und Dienstag in der Grazer Messehalle über die Bühne geht, ist eine Fachmesse für Gastronominnen und Gastronomen. Genau genommen sind es gleich mehrere Fachmessen - "Chef Days", "Bar Days", "Wine Days" und "HR Days" - bei denen auch einige Weltstars aus der Gastro auf der Bühne stehen werden. Der Kärntner Hollywoodkoch Wolfgang Puck erzählt etwa, wie er vom Kochlehrling zu einem der erfolgreichsten Gastronomen der Welt wurde, Albert Adrià vom katalanischen "Enigma" und Bruder vom Molekular-Miterfinder Ferran Adrià spricht über das "El-Bulli Prinzip", Micha Tsumura, Mitbegründer der Nikkei-Kitchen in Lima verrät alles über den "nächsten großen Kulinarik-Trend: Democratizing Deliciousness" und der südafrikanische Spitzenkoch Bertus Basson gibt einzigartige Einblicke in die Gerichte und Techniken des aufstrebenden Kulinarik-Hotspot Afrika.