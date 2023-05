Explosion am Leiner-Dach: "... und dann flog einer von uns durch die Luft"

Mit Video. 22. Mai 2013, das Protokoll: Großbrand und Explosionen am Leiner-Dach. Dieter Pilat, damaliger Einsatzleitzer bei der Gazer Berufsfeuerwehr, erinnert sich an "den spektakulärsten Einsatz in meiner Laufbahn".