Sogar in der Graz-Ausgabe des Kunstführers Dehio steht es ganz nüchtern geschrieben, wer da an der Außenwand der Nordkapelle der Kirche Graz-St. Peter hängt: "Überlebensgroßes Sandsteinrelief Hl. Engelbert (...) Rest eines ehemaligen Dollfuß-Denkmals". Das Relief des vermeintlichen Heiligen soll tatsächlich an Engelbert Dollfuß (1892-1934), den Begründer des austrofaschistischen Ständestaats, erinnern. Es entstand in der Zeit eines Personenkults um den 1934 ermordeten Diktators, der auch von der katholischen Kirche unterstützt worden war. So hatte auch der damalige Pfarrer von St. Peter ein größer angelegtes Denkmal geplant.